جزيرة بالي الإندونيسية ترحل 4 سائحين لخرقهم قواعد مكافحة كورونا

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أصدرت السلطات الإندونسية أوامرها لـ4 سائحين في جزيرة بالي، بمغادرة البلاد؛ لخرقهم قواعد ارتداء الكمامة والحجر الصحي، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مما جعل النظام الصحي على شفا الانهيار.

وقال جاماروال مانيهوروك، رئيس إدارة الهجرة في بالي، اليوم الاثنين، إنه تم ترحيل اثنين من السائحين اليوم، في حين سوف يتم ترحيل الاثنين الآخرين عندما تنتهى فترة خضوعهما للحجر الصحي.

وأضاف أن أحد المرحلين سيدة روسية، غادرت فندقها على الرغم من إخضاعها للحجر الصحي عقب ثبوت إصابتها بفيروس كورونا لدى وصولها الجزيرة.

وفرضت إندونيسيا قيودا أكثر صرامة على الحركة في جزيرة جاوة وبالي في الثالث من يوليو الجاري، عقب انفجار في حالات الاصابة الجديدة بسبب سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فإن إندونيسيا سجلت نحو 35 ألف حالة إصابة و840 حالة وفاة يوميا خلال السبعة أيام الماضية.

ويقول الخبراء إنه من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقة أعلى بكثير بسبب مستويات الاختبارات والتعقب المنخفضة.

واضطرت مستشفيات في أنحاء جزيرتي جاوة وبالي لعدم استقبال المرضى، حيث تواجه بعضها نقصا في الأكسجين.

وقال لوهو باندجاتان المسؤول عن إجراءات مكافحة فيروس كورونا في البلاد إنه يتوقع تراجع حالات الاصابة الاسبوع المقبل.

وأضاف، في مؤتمر صحفي: "ربما نرى في الأسبوع المقبل، في حال سارت الأمور كما نتوقع، اعتدالا للمنحى وتصبح الأمور قيد السيطرة".