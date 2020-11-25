تحرير 670 مخالفة مرورية في دمياط

تمكنت إدارة مرور دمياط برئاسة العميد حازم راتب مدير إدارة مرور دمياط، من تحرير 670 مخالفة متنوعة ما بين التراخيص المنتهية، وسير عكس الاتجاه والسير بدون رخصة قيادة، وتم تحصيل مبالغ مالية وصلت إلى 41 ألف جنيه، نتيجة للمصالحات الفورية، كما تم احتجاز عدد من السيارات لعدم وجود تراخيص.

وتمت الحملة داخل موقف سيارات الأجرة والسرفيس؛ لمتابعة انتظام العمل داخل الموقف، والتزام السائقين بخط السير وتعريفة الركوب، والتأكيد على انتظام الحركة المرورية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

واستهدفت الحملة مواقف سيارات الأجرة لنقل الركاب بين المحافظات؛ للتأكد من تراخيص السيارات، ورخص القيادة للسائقين ومدى الالتزام بخط السير وتعريفة الركوب والتزم بتحميل عدد الركاب.

وشملت الحملة عمل كمائن لضبط المخالفين بالميادين العامة؛ لضبط الدراجات البخارية المخالفة وغير المرخصة.