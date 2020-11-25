 تحرير 670 مخالفة مرورية في دمياط - بوابة الشروق
الإثنين 12 يوليه 2021 12:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

تحرير 670 مخالفة مرورية في دمياط

حلمي ياسين
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 12:42 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 12:42 م

تمكنت إدارة مرور دمياط برئاسة العميد حازم راتب مدير إدارة مرور دمياط، من تحرير 670 مخالفة متنوعة ما بين التراخيص المنتهية، وسير عكس الاتجاه والسير بدون رخصة قيادة، وتم تحصيل مبالغ مالية وصلت إلى 41 ألف جنيه، نتيجة للمصالحات الفورية، كما تم احتجاز عدد من السيارات لعدم وجود تراخيص.

وتمت الحملة داخل موقف سيارات الأجرة والسرفيس؛ لمتابعة انتظام العمل داخل الموقف، والتزام السائقين بخط السير وتعريفة الركوب، والتأكيد على انتظام الحركة المرورية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

واستهدفت الحملة مواقف سيارات الأجرة لنقل الركاب بين المحافظات؛ للتأكد من تراخيص السيارات، ورخص القيادة للسائقين ومدى الالتزام بخط السير وتعريفة الركوب والتزم بتحميل عدد الركاب.

وشملت الحملة عمل كمائن لضبط المخالفين بالميادين العامة؛ لضبط الدراجات البخارية المخالفة وغير المرخصة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك