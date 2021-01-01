وزير الخارجية: هناك توافق دولي واسع على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تم إجراء مشاورات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي والمفوضية والتي تؤكد على مخرجات مجلس الأمن ومؤتمر برلين من خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وعقد الانتخابات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن هناك توافق دولي واسع وترقب لما تتخذخ الحكومة الليبية لتنفيذ هذه المخرجات، مشيرًا إلى تناول الملف الليبي بين أعضاء مجلس الأمن في جلسة الخميس المقبل.



وأوضح أن المجلس يراعي العناصر التي تم على أساسها اعتماد الحكومة الليبيبة والتعامل معها وتعزيز العناصر التي تؤدي لاستعادة ليبيا ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن هناك توافق دولي واسع على خروج المرتزقة من ليبيا.