 الرئيس السيسي يهنئ نظيره الرواندي بذكرى عيد التحرير - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ نظيره الرواندي بذكرى عيد التحرير

أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 3:47 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 3:47 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول كاجامي، رئيس جمهورية رواند، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير.

كما أوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة رواندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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