تمكنت أجهزة محافظة الجيزة من إيقاف أعمال بناء مخالف في سبعة عقارات، وإيقاف أعمال تحويل من الغرض السكني إلى الغرض التجاري في عقارين، بهضبة الأهرام؛ وذلك في إطار توجيه محافظ الجيزة أحمد راشد مسئولي حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام بتكثيف جهود الرقابة؛ لفرض النظام، ومنع التعديات، ورفع المخلفات، إلى جانب متابعة حملات الضبط، خلال إجازة عيد الأضحى؛ لمنع تجدد المخالفات.

وفيما يخص أعمال النظافة ورفع المخلفات، فقد تم شن عدد من الحملات، الأولى منها لرفع مخلفات وتجريد شارع الثروة المعدنية وامتداده، وحملة أخرى لرفع مستوى النظافة بالمنطقة (ز) وبمحيط مدرسة النهضة الثانوية والبوابة الثالثة للمدينة؛ وتم خلال الحملات رفع الإشغالات والحواجز الحديدية ومخالفات الكافيهات، وكذلك مصادرة عدد من حالات الإشغال ومعوقات الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وفي إطار منفصل، تمكَّن حي بولاق الدكرور من ضبط والتحفظ على عدد 2 تروسيكل، و12 مركبة توك توك، وسيارة تسير عكس الاتجاه وتعيق حركة المارة والسيارات، خلال حملات تم شنها اليوم بمتابعة من رئيس الحي عبد الله نور؛ وذلك في إطار تكليف محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني الدوري، والمتابعة في تنفيذ حملات رفع الإشغالات، وإزالة كل ما يعيق ويتعدى على الطريق العام.

كما قام مركز الواحات البحرية بشن حملة إشغالات مكبرة أسفرت عن ضبط 37 حالة إشغال وتعدٍ على نهر الطريق العام، اشتملت على كراسي وطاولات وخزانات مياه، كما تم تحصيل 9 حالات غرامات فورية، وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بمتابعة من رئيس المركز الدكتور صبري شاكر.