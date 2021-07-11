الشوباشي عن اتهام المرأة بمسؤوليتها عن التحرش: الدعاة المتطرفون خربوا عقول الناس

قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو اللجنة الثقافية والإعلام في مجلس النواب، إنه في السبعينيات لم يكن يسمع أحد بكلمة تحرش، معربة عن استيائها من حديث نائب حول اتهم المرأة بأنها احد أسباب التحرش.

وعلقت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، على حديث النائب متهم المرأة بأنها أحد أسباب التحرشي، قائلة: «الدعاة المطرفون خربوا عقول الناس».

وأضافت أن المرأة هي من أنجبت المصريين الذين حموا البلاد في ثورة 30 يونيو 2013، مؤكدة أن تحميل المرأة جزءً من سبب التحرش هو حط من قدر الرجل المسلم.

وأشارت إلى ضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة والمجتمع لتنفيذ عقوبة التحرش والتخلص منه، وتابعت: «الحط من قدر المرأة المصرية هو حط من قدر الرجل المصري».

وأثار النائب محمد هاشم، حالة من الجدل الشديد تحت قبة البرلمان، بسبب اتهامه للمرأة بأنها أحد أسباب التحرش، وهو ما اعترض عليه رئيس المجلس المستشار دكتور حنفي جبالي، وطالب بحذفه من مضبطة المجلس، وذلك بعد موجة اعتراض واسعة من سيدات المجلس.

وقال النائب محمد هاشم: «لو أن المتحرش رجل فالمرأة من أسباب التحرش أيضا، وعليها مراعاة سلوك السير في الشوارع في مجتمع شرقي، والحكومة مسؤولة بشكل ما عن التحرش أيضا، فوزارة التربية والتعليم لم تقم بالمطلوب منه لغرس القيم في النشء، ووزارة الأوقاف لم تقدم النصيحة السليمة، ووزارة الثقافة الحاضرة الغائبة، ووزارة الإعلام التي تتحدث عن الخيال وتصدر صورة البلطجي والمتحرش في الأعمال المختلفة».

