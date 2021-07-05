بابا الفاتيكان سعيد بتتويج إيطاليا والأرجنتين في اليورو والكوبا

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أبدى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سعادته بتتويج المنتخب الإيطالي لكرة القدم بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) وكذلك تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في البرازيل، حسب ما قاله ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان اليوم الاثنين.

وتوج المنتخب الإيطالي بلقب البطولة الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على نظيره الإنجليزي 3 / 2 بضربات الجزاء الترجيحية مساء أمس الأحد على ملعب "ويمبلي"، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل 1 / 1 .

أما المنتخب الأرجنتيني، فقد توج بلقب كوبا أمريكا بعدما تغلب على نظيره البرازيلي صاحب الضيافة 1 / صفر صباح الأحد في المباراة النهائية.

وشدد رئيس الكنيسة الكاثوليكية على أهمية وقيم الرياضة، التي تعلم "تقبل أي نتيجة، حتى لو كانت الهزيمة."

وأضاف في بيان :"بهذه الطريقة فقط في مواجهة صعوبات الحياة، يمكننا دائما المشاركة والكفاح دون استسلام وبتمسك بالأمل والثقة."

ويتواجد البابا فرنسيس حاليا في أحد مستشفيات العاصمة الإيطالية روما، حيث يتعافى بعد الخضوع لجراحة في الأمعاء.