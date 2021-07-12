وزارة النفط الأذربيجانية: أوفينا بالتزاماتنا في خفض الإنتاج خلال يونيو

أكدت وزارة الطاقة الأذربيجانية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن البلاد أوفت بالكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق تحالف "أوبك بلس" بالإبقاء على إنتاج الخام عند 610 آلاف برميل في اليوم في يونيو.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تضمن إنتاج البلاد في يونيو 610 آلاف برميل من النفط الخام في اليوم، و95.1 ألف برميل في اليوم من المكثفات.

وبذلك يصل الإجمالي إلى 705.1 آلاف برميل في اليوم من الخام والمكثفات في يونيو، مقابل 674 ألف برميل في اليوم في مايو.

وتعتزم البلاد رفع إنتاج الخام إلى 620 ألف برميل في اليوم في يوليو، تماشيا مع اتفاق أوبك بلس.