الأمم المتحدة: جائحة كورونا ستدفع نحو 47 مليون امرأة وفتاة إلى الفقر المدقع

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة، أن جائحة "كوفيد 19" ستدفع حوالي 47 مليون امرأة وفتاة إلى الفقر المدقع، والتأثيرات السلبية للجائحة على معدلات الخصوبة النساء، وعلى تقديم خدمات الرعاية الصحية لهن.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال الأمين العام أنطونيو جوتيريش: "لا تزال جائحة كوفيد-19 تقلب عالمنا رأساً على عقب وتصل به إلى مستويات قياسية متصاعدة من الخسائر، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات العالمية بسبب كوفيد-19 رسميا 4 ملايين الأسبوع الماضي. وأضاف: "هذه الفجوات في إمكانية التمتع بالحقوق الصحية غير مقبولة. ولا يمكن أن يخوض النساء هذه المعركة وحدهن".

وأوضح: "بالإضافة إلى فاجعة فقد الملايين من الأرواح، كبدت الجائحة العالم خسائر أقل ظهورا للعيان، ألا وهي الارتفاع المروع في العنف المنزلي نظرا لأن الجائحة أجبرت النساء على العزلة في أماكن لا رفيق لهن فيها إلا من يسيئون إليهن؛ وعنابر الأمومة الفارغة في المستشفيات بسبب تأجيل النساء للإنجاب؛ والحمل غير المقصود بسبب تقلص فرص الحصول على خدمات منع الحمل".

وشدد على أهمية السعي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد هذه الفجوات وذلك لأن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ضرورية، وقال: "تصبح المجتمعات صحية ومنتجة عندما تتمكن النساء من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن صحتهن الجنسية والإنجابية وعندما يتمكّن من الوصول إلى الخدمات التي تدعم خياراتهن".