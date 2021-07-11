قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضخ 1.8 مليار جنيه؛ لزيادة المخزون الاستراتيجي والتوسع في المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية، حتى تكفي الاحتياجات لفترة زمنية طويلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن المخزون الاستراتيجي لبعض السلع يصل إلى 24 شهرًا، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة الزراعة لسد الاحتياجات في أي وقت.

وأشار إلى أن التنسيق أدى إلى توافر السلع الغذائية على مدار الـ7 أعوام الماضية دون أي خلل في أي وقت وبالأسعار المناسبة، موضحًا أن الوزارة وضعت خطة زمنية لضخ كميات كبيرة من اللحوم، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى.

ولفت إلى ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة يوميًا بسعر 85 جنيهًا للكيلو، وكميات من الحوم البرازيلي بسعر 65جنيهًا، و10 آلاف ضاني مبرد بسعر 95 جنيهًا، وكميات كبيرة من الضاني البلدي بـ125 جنيهًا، وكميات من الدواجن بسعر 37 جنيهًا، وتخصيص 39 شاردًا للخراف الحية بـ65 جنيهًا.

وذكر أن المواطن المصري سيجد لحومًا طازجة بـ85 جنيهًا، متوفرة من خلال فروع الشركة القابضة والسيارات المتنقلة وفروع جمعيتي ومنافذ وزارة الزراعة، متابعًا أن الوزارة تضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة والدقيق والسكر بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق.

وأوضح أن اللحوم المختومة بالختم الأحمر المستدير عبارة عن لحوم بلدي كندوز، والمختومة بالختم المربع الأحمر لحوم سنها كبير، والختم البنفسجي لحوم سودانية، قائلًا إن اللحوم المجمدة عليها البيانات الخاصة ببلد المنشأ واسم المستورد.

وتابع أن الوزارة أصدرت نشرة إرشادية لشراء الخروف الأضحية، والتي تشمل أن تكون العيون براقة والقرون سليمة والفروة نظيفة وعدم وجود إفرازات في الأنف أو إسالات على الفرو.