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كشف أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، سبب رفضهم خوض مباراة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك قد أصدر بيانا يرفض فيه خوض مباراة أسوان في بطولة الكأس بسبب عدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال أحمد سليمان في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «موعد المباراة سيضغط الفريق بالكامل والحل الأمثل له أن يلعب بعد بطولة الدوري».

وأضاف: «تواصلت مع أحمد مجاهد وارسلت له خطابا يفيد پان يوم مباراة الزمالك لن يناسبنا ولن يحقق تكافؤ الفرص أيضا».

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق أن مباراة الزمالك مع أسوان في نصف نهائي كأس مصر ستقام يوم 9 أغسطس.

وأكمل رئيس النادي: «سنلعب مع الإنتاج الحربي يوم 6 أغسطس ومع البنك الأهلي يوم 12 أغسطس، ونفس الأمر للبنك الأهلي، إذا أين تكافؤ الفرص».

وأنهى رئيس أسوان حديثه: «اعتقد أن الحل الأمثل للمباراة هو أن تلعب بعد نهاية الدوري حيث سينتهي يوم 26 أغسطس هناك شهر كامل تلعب فيه مباريات الكأس لماذا نستعجل».