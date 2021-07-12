والي جنوب كردفان بالسودان يبدي قلقا حيال تفاقم الصراع القبلي في الولاية

أبدى والي جنوب كردفان قلقا بالغا حيال تفاقم الصراع القبلي في عدد من محليات الولاية وتبادل الأطراف تحريك المناصرين من المناطق المجاورة.

وأعرب عن تخوفه من أن يؤدي ذلك إلى تأجيج النزاع العنيف والمتفشي منذ أيام، وقال إنهم بحاجة لتعزيزات عسكرية كبيرة.

وأكد والي جنوب كردفان، حامد البشير إبراهيم، في تصريحات لموقع "سودان تربيون" اليوم الإثنين، هدوء الأوضاع الأمنية في الولاية أمس، غير أنه استدرك بالقول "لكننا نتخوف من الفزع وتحريك القبائل من محليات الولايات المجاورة".

والفزع هو تقليد مجتمعي تشتهر به بعض القبائل في السودان، خاصة ولايات كردفان ودارفور، حيث يتنادى أهل عشيرة أو قبيلة وحلفائها لمناصرتها في مواجهة اعتداء من قبيلة أخرى أو سرقة أو للثأر.

وفرضت سلطات ولاية جنوب كردفان حالة الطوارئ أمس الأول السبت لاحتواء أعمال العنف بمنطقة قدير.

وقتل 13 شخصا، وفقًا لوسائل إعلام محلية، في الصراع المسلح الذي يدور بتلك الجهات.

ووقعت الأحداث الدامية بين مكونات المجتمع بسبب التنازع على الموارد، وعلى رأسها الذهب.

وقال إبراهيم إن حكومة الولاية أرسلت الأحد كتيبة من قوات الاحتياطي المركزي إلى مناطق الصراع، تضم 300 عنصر.



