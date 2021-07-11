محافظ الإسكندرية: صندوق تطوير العشوائيات وفر 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الموجة الأولى من الجائحة شهدت ارتفاع في إصابات كورونا بالإسكندرية، بحيث أصبحت أكثر المحافظات في عدد المصابين، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الخدمة لمواجهة كورونا.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، أنه تم إصدار آلاف المحاضر ضد كل الأماكن التي لم تطبق الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى إغلاق كبرى المحال التجارية والمطاعم لمدة 15 عامًا وتغريمها.

وأشار إلى تراجع أعداد إصابات كورونا بالمحافظة بعد تطبيق الإجراءات الرادعة لمدة 6 أشهر، مضيفًا أن وزيرة الصحة تتابع بنفسها بشكل يومي أعداد الحالات بالمحافظة ونسب الأكسجين.

ولفت إلى تبرع جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية بملايين الجنيهات لشراء المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لمواجهة الجائحة، ذاكرًا أن البعض كان يتبرع بمبلغ مليون أو مليوني جنيه دفعة واحدة لمرضى كورونا.

وعن ملف العشوائيات، أوضح أن هناك تنسيقًا مع صندوق تطوير العشوائيات لإمداد المحافظة بـ 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية، من خلال إجراء عمليات تطوير الصرف الصحي والرصف وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي.

وذكر أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي بنسبة تصل إلى 85% للمناطق العشوائية، والانتهاء بنسبة 95% من توصيل الكهرباء وعمليات الإنارة، مؤكدًا انه سيتم الانتهاء من عمليات الرصف خلال شهرين بـ 6 مناطق عشوائية.

وأفاد بأن منطقة نادي الصيد لم تفلح أعمال التطوير بها، لوجود العديد من المشكلات التي تعيق دخول الخدمات لتهالك المنطقة بالكامل، لهذا تم نقل أكثر من 112 أسرة إلى بشائر الخير وتوفير حياة كريمة لهم، لتطوير المنطقة بالكامل.

ونوه بأن أعمال التطوير في المناطق العشوائية ببرج العرب قائمة سواء من عمليات إنارة أو رصف وإنشاء مدارس، موضحًا أنه يتم إنشاء محور التعمير بـ 7 حارات في كل اتجاه من الإسكندرية بداية من كارفور للطريق الموازي للطريق الساحلي ليصل مستقبلًا إلى مطروح.