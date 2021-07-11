لميس الحديدي تنتقد نائبًا حمل مسؤولية التحرش للمرأة: مش هنوزع زي رسمي نمشي بيه في الشارع

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، النائب محمد هاشم عضو مجلس النواب بعدما حمَّل المرأة مسؤولية ظاهرة التحرش، واتهم وزارات التعليم والأوقاف والثقافة بأنها لا تؤدي الدور به المنوط بها لمواجهة الظاهرة.

وقالت خلال برنامجها «كلمة أخيرة» على شاشة «on»، مساء الأحد، إن النائب اتهم السيدة بأنها لا تراعي سلوكيات التجول في الشارع، وهو ما أثار استغرابها داعية إلى التوقف عن فكرة تحميل النساء هذه المسؤولية.

وأضافت أن التحرش جريمة يتحمل مسؤوليتها الجاني وليس الضحية، مؤكدة - في الوقت نفسه - أنها لا تدعو النساء للتجول في الشارع بأي شكل، لكن هناك شكلًا لائقًا، وعقبت: «إحنا مش هنوزع زي رسمي نمشي به في الشوارع».

ووجهت رسالة للنائب هاشم بأن هناك منتقبات ومحجبات يتعرضن للتحرش، مؤكدة أن أغلب النساء منضبطات، وأشارت أيضًا إلى أن هذا النائب لن يكون هو من يحدد شكل هذا الانضباط.

وكان النائب محمد هاشم قد حمل المرأة مسؤولية تعرضها للتحرش قائلًا: «تخرج للشارع متبرجة، فتيثر الغرائز لدى الشباب».

وأضاف أنه يعارض التحرش المرأة لكنه رفض أيضًا خروجها دون أن تحترم سلوكيات الشارع، وفق تعبيره، وأشار إلى أن هذا الأمر لا يمثّل مبررًا للتحرش، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المرأة هي نصف المجتمع وبالتالي فتقع على كاهلها مسؤولية المحافظة على المجتمع إلى جانب الرجل.