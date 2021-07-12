محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمشروعات الطرق في حي الضواحي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة سير العمل فى عدد من مشروعات الطرق الجاري تطويرها بنطاق حي الضواحي، وبصفة خاصة الطرق المؤدية من وإلى مجمع المواقف السيارات الجديد، استعدادا للتشغيل التجريبي يوم الجمعة القادمة.



جاء ذلك بحضور العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد، والمهندسة إحسان بورما مدير عام مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، والمهندسة ابتسام القشاوي مستشار الطرق بديوان عام المحافظة، والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد، والمقاولين القائمين على تنفيذ مشروعات الطرق.



واستعرض الغضبان الأعمال الجارية حاليا بعدد من مشروعات مديرية الطرق، وأهمها طرق البترول، والشاحنات والرحاب وعبد الرحمن شكري، في إطار الطفرة الشاملة لتطوير الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد.



وشدد على التنسيق بين الجهات المسؤولة عن أعمال تطوير الطرق والمرور بالشكل الأمثل بما يضمن تحقيق أعلى درجة من السيولة المرورية، وتيسير الحركة من وإلى مجمع مواقف السيارات الجديد، والتأكيد على الاهتمام بوضع الإشارات المرورية واللوحات الإرشادية، وتخطيط الشوارع، وتكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية.



وقال إنه جار الانتهاء قريبا من الأعمال القائمة الخاصة بتطوير الطرق الحيوية بالمحافظة، طبقا لمخطط المحافظة للارتقاء وإعادة تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع طبيعة بورسعيد الحضارية، ولتحقيق الانسابية في مختلف الطرق بالمحافظة، مؤكدا متابعته المستمرة خلال الأيام المقبلة لسير العمل في المنطقة المحيطة بالميناء البري الجديد؛ للانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة، وأن المنطقة شهدت مشروعات خدمية على أعلى مستوى لما تمثله من واجهة بورسعيد أمام زائريها.