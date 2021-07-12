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البطالة في تركيا تتراجع إلى 13.2% خلال مايو الماضي

أنقرة - د ب أ
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 11:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 11:12 ص

أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات)، اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في تركيا بلغ في مايو 13.2%، بتراجع بنسبة 0.6% عن الشهر السابق.

وأوضح معهد الإحصاء، في بيان، أن معدل البطالة انخفض بنسبة 0.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

وتراجع عدد العاطلين عن العمل في المرحلة العمرية من 15 عاما فأكثر بواقع 265 ألفا على أساس شهري إلى 4.24 مليون في مايو.

وتراجع معدل التشغيل بـ0.4% إلى 43.8% أو 27.84 مليون شخص خلال نفس الفترة.

وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 50.5% في مايو، بانخفاض بـ0.8% عن أبريل.

وذكر المعهد أن قوام القوة العاملة بلغ نحو 32.08 مليون شخص، بانخفاض قدره 481 ألف شخص في مايو 2021 مقارنة بالشهر السابق.

 


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