طالب الثانوية المتهم بتسريب امتحان العربي: رئيس اللجنة قالي حط في بطنك بطيخة صيفي

نفى الطالب عبدالرحمن وحيد الطالب بالمرحلة الثانوية العامة، الاتهام الموجه إليه بأنه سرَّب امتحان اللغة العربية، قائلًا: «أنا متهم ظلم في الحوار ده كله».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور»، مساء الأحد، أنه كانت يرتدي ساعة "سمارت ووتش" تقيس نبضات القلب ولا يوجد بها كاميرا كونها إصدارًا قديمًا، وتكلفتها 60 جنيهًا ولا يمكن تركيب شاشة بها، معقبًا: «أنا لابسها منظر بس».

وأوضح أنه لم يكن بحوزته هاتفًا محمولًا إذ يتم منع الدخول به من باب المدرسة من الأساس وليس فقط داخل اللجنة الامتحانية، مشيرًا إلى أنه فوجئ خلال الامتحان بمصادرة الساعة والتابلت منه وهو ما أصابه بالتوتر.

وأفاد بأن شخصين أو ثلاثة - لم يحدد هويتهم - جاؤوا من خارج اللجنة، وأخذوا منه الساعة والتابلت وطالبوه بإكمال الامتحان ثم ينزل إليهم، وفق تعبيره، مؤكدًا أنهم اتهموه بتصوير الامتحان وتشغيل الإنترنت من خلال الساعة، لكنهم أبلغهم بأنهم لم يفتح الإنترنت من الأساس.

وتابع: «رئيس اللجنة قالي ممكن يكون الامتحات اتسرب وإنت الكود بتاعك موجود على الصورة اللي اتسربت، وممكن يكون اللي سرب الامتحان غير رقم الكود بالفوتوشوب أو الرقم ظهر بالخطأ من الأساس».

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر وتحريز الساعة وسيتم تحليلها لدى الوزارة، وأنه إذا تبين خلوها من الكاميرا سيُسمح له بالمشاركة في بقية الامتحانات، وإذا بها كاميرا سيتم حرمانه من الامتحانات لمدة عامين.

وأكمل: «أنا مطمئن لإن مفيش كاميرا في الساعة، ورئيس اللجنة قالي حط في بطنك بطيخة صيفي».

وكانت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة قد أعلنت في وقت سابق، ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية، وتداولها عبر تليجرام.

وصرح مصدر بالتعليم لـ«الشروق»، بأن الطالب يؤدي الامتحان بمحافظة الغربية، وصور كود الامتحان مع الأسئلة الأمر الذي أدى إلى سهولة التعرف عليه.