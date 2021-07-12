مدبولي يشيد بالعلاقات التاريخية مع إيطاليا ويعرب عن تطلع مصر لزيادة التعاون

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وإيطاليا، ومستوى التعاون القائم بين الجانبين، ومبدياً تطلع مصر لزيادة حجم التعاون واستحداث مجالات أخرى، بما في ذلك إقامة شراكات مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مع ماركو ألفيرا، رئيس شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجموعة السويدى إليكتريك، وجيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي مصر.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مشروعات التعاون المحتمل مع شركة "سنام" في مجال التحول الأخضر بما في ذلك إنتاج "الهيدروجين"، حيث أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بأية مقترحات جادة للتعاون في هذا المجال، لاسيما في ضوء سعي الدولة المصرية لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.