صحة جنوب سيناء تنظم ندوات تثقيفية للتعريف بأهمية التطعيمات الروتينية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، حملات توعية لأهمية التطعيمات الروتينية بمدن المحافظة كافة.

وأطلق فريق التثقيف الصحي بإدارة رأس سدر، اليوم الإثنين، ندوة عن أهمية التطعيمات الروتينية والحملات القومية للتطعيم، وذلك بالوحدة الصحية في قرية أبوصويرة، تحت إشراف الدكتور أحمد بدوى، مدير الإدارة.

وجرى خلال الندوة التعريف بالتطعيمات الروتينية، والسن المستهدف لها، وعدد الجرعات التي يجب تطعيمها للأطفال، وتعريف المواطنين الوافدين على الوحدة بالحملات القومية للتطعيم وتوعيتهم عن أهمية التطعيم، والسن المستهدف بالتطعيم، وضرورة تطعيم الأطفال لحمايتهم من الإصابة بالأمراض.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن هذه الندوات التثقيفية والتوعوية مستمرة، للتوعية بأهمية التطعيم للأطفال، ونشر المناعة المجتمعية بين الأطفال، لتقليل ومنع انتشار الأمراض.

وأشار وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، إلى أنه جرى عقد اجتماع تمهيدي لمشرفي المديرية، وذلك استعدادًا لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على متابعة تنفيذ المسح الشامل للأطفال أقل من خمس سنوات بجميع مدن ووديان المحافظة، لمراجعة الحالة التطعيمية لجميع التطعيمات الروتينية، ووضع جدول فوري لتطعيم الأطفال المتخلفين، ومناقشة استعدادات الحملة، ومراجعة كل خطط الاستعداد الخاصة بكل مشرف على مستوى مدن المحافظة، وتحديث خرائط المدن التي سيجري تنفيذ الحملة بها خلال المسح الشامل.



