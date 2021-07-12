العراق والأردن يبحثان تنفيذ مشاريع التكامل الصناعي في ضوء مُقررات القمة الثلاثية

بحث وزير الصناعة والمعادن العراقي، منهل عزيز الخباز، اليوم الاثنين، مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، تنفيذ مشاريع التكامل الصناعي بين البلدين في ضوء مُقررات القمة الثُلاثية العراقية الأردنية المصرية، وتأكيدات قيادات البُلدان الثلاثة على التعاون والتكامُل الاقتصادي من خِلال إقامة مشاريع صناعية واعدة تخدم المصالح العُليا للشعبين العراقي والأردني.

واستعرض الجانبان، وفقًا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، عددًا من القضايا المُشتركة، وسُبل تعزيز التعاون.

يشار إلى أن زيارة الوفد الأردني إلى العراق تأتي في إطار الزيارات المُتبادلة واللقاءات المُشتركة لمسؤولي كِلا البلدين لتوطيد العلاقات الثُنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والأردن.