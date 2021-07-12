الإمارات: 4 وفيات و1542 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1870 حالة.



وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1542 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 651 ألفا و762 حالة.



ولفت البيان إلى أن 1519 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 629 ألفا و809 حالات.



وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 238 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي