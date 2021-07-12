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العراق يسجل 44 وفاة و9149 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكورونا في العراق
الكورونا في العراق
د ب أ
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 6:13 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 6:13 م
أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الإثنين، تسجيل 44 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 17 ألفا و592 حالة. 

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم رصد 9149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي  للإصابات في العراق إلى مليون و 438 ألفا و 511 إصابة.  

وأوضح التقرير أنه تم تسجيل  7098 حالة شفاء جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء في العراق إلى مليون و 313 ألفا  و552 حالة.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 42 ألفا  و672 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 12 مليونا و253 ألفا و725. 

ونوه التقرير إلى أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليون و 54 ألفا و 318 شخصا.

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