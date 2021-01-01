خالد جلال عقب افتتاح العرض المسرحي ليلتكم سعيدة: المسرح القومي له سحر خاص

أعرب المخرج خالد جلال، عن سعادته بخروج العرض المسرحي "ليلتكم سعيدة " إلى النور.

ووجه الشكر والتحية لكل فريق العمل، وللمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وللفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي.

وقال إن الوقوف على خشبة المسرح القومي له سحر خاص يشعرك بالسعادة والفخر وعراقة الفن المسرحي في مصر.

جاء ذلك عقب افتتاح المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "ليلتكم سعيدة" عن قصة مطربة الكورس لأنطون تشيكوف، وكتابة وإخراج خالد جلال، أمس الأحد، على المسرح القومي بالعتبة، ويستمر عرض المسرحية في الثامنة مساء حتى يوم ١٨ يوليو الجاري.

بحضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين منهم الفنان أحمد صيام، والدكتورة رانيا فتح الله، والفنان محسن منصور، وعدد من الكتاب والنقاد ورجال الصحافة والإعلام، البطولة للفنانين محمد علي رزق، ومريم السكري، وبسنت صيام، ومروة عيد، وألحان المهدي، ونديم هشام، وملابس هالة الزهوي، وديكور عمرو عبدالله، ومخرج منفذ علا فهمي.