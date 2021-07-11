محلية النواب تناقش مغالاة الأوقاف بأسعار الورش في الحرفيين بالغردقة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلبي الإحاطة المقدمان من النائب محمد عبد المقصود والنائبة إيلاريا سمير حارس أعضاء مجلس النواب، عن محافظة البحر الأحمر بلجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف، ومسؤولي الوزارة بخصوص مغالاة هيئة الأوقاف في أسعار تمليك الورش بمنطقة الحرفيين بالغردقة.

وطالب نواب البحر الأحمر بألا يزيد سعر الورشة عن ١٥٠ ألف جنيه، خاصة أن مساحة الورشة لا تزيد عن ٤٧ مترًا، كما أن هيئة الأوقاف ستقوم ببيع ٨٠٠ ورشة لحسابها بخلاف الـ٦٠٠ المتفق مع المحافظة على بيعهم لملاك ومستغلي الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة بالإضافة لباقي الخدمات.

واتفق النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، مع كلام نواب البحر الأحمر، وقال إن سعر ١٥٠ ألف جنيه مناسب جدا لمساحة الورشة، وأوصت اللجنة هيئة الأوقاف بضرورة مراجعة السياسة التسعيرية للورش بالتنسيق مع المحافظة ونواب البحر الأحمر على أن يكون المعيار سعر التكلفة، بالإضافة لهامش ربح بسيط وموافاة اللجنة بما يتم التوصل إليه.