 ارتفاع حصيلة ضحايا مبنى فلوريدا المنهار إلى 90 قتيلا - بوابة الشروق
الإثنين 12 يوليه 2021 7:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة ضحايا مبنى فلوريدا المنهار إلى 90 قتيلا

انهيار مبنى بميامي
انهيار مبنى بميامي
أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 7:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 7:06 ص

 أعلنت دانيلا ليفين كافا عمدة مقاطعة ميامي دايد يوم الأحد أن فرق البحث عثرت على جثث أربعة آخرين من ضحايا انهيار مبنى سيرفسايد السكني في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت إن ذلك يرفع حصيلة الوفيات المؤكدة الناتجة عن الانهيار الذي وقع في 24 يونيو الماضي إلى 90 قتيلاـ فيما لا يزال هناك 31 شخصا يخشى أن يكونوا قد دفنوا تحت الأنقاض، وفقا لصحيفة "ميامي هيرالد".

ولم يتم الكشف عن هوية الضحايا الذين عثر عليهم حديثًا خلال المؤتمر الصحفي اليومي في اليوم الثامن عشر من جهود البحث والرابع منذ تغيير هدف العملية من الإنقاذ إلى الإنتشال.

وكانت كافا قد أعلنت في 7 يوليو الجاري أنه لا أمل في العثور على أحياء تحت انقاض المبنى المنهار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك