قالت النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تم اليوم، تمرير تعديل المادة الخاصة بقانون العقوبات في قضايا التحرش، لتتحول من جنحة إلى جناية، بما يتضمن التعدي في المدة الأطول للعقوبة والغرامة الأكبر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن تنسيقية شباب الأحزاب بجانب أي مادة تدعم الحماية المجتمعية للمرأة وتساعد على تمكينها، مشيرة إلى وجود مخاوف مترتبة على تحويل التحرش من جنحة إلى جناية كطول أمد التقاضي، إضافة إلى إمكانية الطعن عليها.

وأوضحت أن التنسيقية طالبت بوجود محاور أخرى ضامنة للحماية في التنفيذ بجانب تغليظ عقوبة التحرش، أهمها توفير الحماية لضحايا التحرش للإبلاغ عن المتحرشين، لافتة إلى طلبها من مجلس النواب وضع حماية على الشهود وذوي الخبرة في قضايا التحرش.

وذكرت أن التنسيقية طالبت بالردع المجتمعي، موضحة أنها طالبت بإدراج أسماء من ثبت اتهامهم بجريمة هتك العرض والاعتداء الجنسي ضمن قائمة توزع على مكتب النائب العام لفترة معينة كوسيلة للردع.

وأشارت إلى مطالبتها بمنع المتحرشين من الترقي الوظيفي وعدم تقلدهم مناصب قيادية ونيابية، مضيفة أنها طالبت بإبلاغ ضحايا التحرش عن الجريمة في أي مكان وليس شرطًا القسم التابع لسكنها، لضمان تواجد الشهود.

ووافق مجلس النواب على مشروع تعديل قانون بعض أحكام قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.



