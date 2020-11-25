ريان إير تبدأ أكبر عملية توظيف بين شركات الطيران الأوروبية

تبدأ شركة ريان إير الأيرلندية للطيران منخفض التكاليف، أكبر عملية توظيف بين شركات الطيران الأوروبية، بهدف توظيف 2000 طيار على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، حيث تعتزم الشركة اغتنام حصص بالسوق من الشركات المنافسة التي تضررت من جائحة كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول، إنها في حاجة لطيارين لقيادة طائرات بوينج كو -737 ماكس، التي بدأت التحليق الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تدريب الطيارين الجدد هذا العام، لكي يكونوا مستعدين للطيران الصيف المقبل.

وتعول الشركة على المسافرين الذين سئموا من إجراءات الإغلاق ويرغبون في التوجه للشواطئ هذا العام، وقد قامت بتعزيز قدراتها حيث تسعى لإنعاش أعمالها بعد توقف شبه تام في رحلات الطيران خلال جائحة كورونا.

وكانت شركة ريان إير قد توصلت لاتفاق مع نقابات الطيارين وأفراد طواقم العمل لخفض أجورهم للحفاظ على 3000 وظيفة.