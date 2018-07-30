صادرات تركيا من المركبات ترتفع بـ34% في النصف الأول من العام

أظهرت بيانات تم نشرها اليوم الاثنين، أن إنتاج تركيا من المركبات وصادرات المركبات ارتفعا في النصف الأول من العالم بنسب بلغت 23.3% و34% على التوالي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن تقرير صادر عن "رابطة مصنّعي السيارات" أن إنتاج تركيا من المركبات، بما في ذلك المركبات التجارية الخفيفة والجرارات والسيارات، بلغ 639661 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع العدد خلال الستة أشهر بنسبة 23.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.

وارتفع إنتاج سيارات الركوب بنسبة 14.8% إلى 416021 سيارة في نفس الفترة.

وفيما يتعلق بالمبيعات، نما سوق السيارات، بما في ذلك الشاحنات الخفيفة والمركبات الأخرى، بنسبة 57.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصل إلى 411952 وحدة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

كما ارتفعت صادرات صناعة السيارات بنسبة 34% إلى 14.7 مليار دولار. وصدّر القطاع 461528 مركبة خلال فترة الستة أشهر.

وفي يونيو وحده، ارتفع إنتاج السيارات بنسبة 3.8% على أساس سنوي إلى 107219 وحدة.