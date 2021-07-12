سياحة النواب تشدد على ضرورة تطوير شرم الشيخ ورفع كفاءتها

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب خطة محافظة جنوب سيناء لتطوير مدينة شرم الشيخ ورفع كفاءة المدنية استعداداً لعودة السياحة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة النائبة نورا علي، بحضور خالد عبدالحميد مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الدولية.

ورأت اللجنة أنه في ظل التحسن التدريجي والزيادة الملحوظة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وما ستشهده مصر قريباً من طفرة بمعدلات السياحة الروسية والأوكرانية، ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع جاهزية مدينة شرم الشيخ استعداداً لعودة السائحين إليها والحفاظ على مكانتها على الخريطة السياحية العالمية.

وكذلك ضرورة العمل على تنفيذ اتفاقيات التوأمة المبرمة والتي تشمل العديد من الجوانب من تبادل الزيارات والفعاليات التي تتميز بالتنوع في مصادر السياحة حتى لا يكون الاعتماد على مصدر واحد فقط، وكذلك ضرورة إنتهاء محافظة جنوب سيناء من المشروعات السياحية التنموية التي بدأتها في إطار استعداداتها لعودة السياحة.

وأوصت اللجنة باستمرار الحكومة في تقديم التسهيلات والعمل على رفع كفاءة مدينة شرم الشيخ، وأن تضع نصب أعينها الدول المنافسة لمصر سياحياً وما تقدمه من تسهيلات، واستمرار الرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للمنشآت السياحية والفندقية المختلفة.

وكذلك ابتكار شكلاً جديداً للترويج السياحى لمصر يتناسب مع المرحلة الراهنة وما يمر به القطاع السياحي والتغييرات العالمية، مع الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لجذب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تكرار الزيارة.