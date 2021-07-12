ليفركوزن يضم الهولندي ميتشل باكر مدافع سان جيرمان

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم مساء اليوم الاثنين ضم الهولندي ميتشل باكر مدافع أيسر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح باير ليفركوزن أن اللاعب الدولي -21 عاما- وقع عقدا حتى 2025.

وحسب معلومات وردت إلى صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية، فإنه يُعْتَقَد أن سان جيرمان حصل في العقد على بند يتيح له إعادة شراء باكر. غير أنه لم يتم الإعلان عن قيمة صفقة انتقال اللاعب الهولندي إلى ليفركوزن.

كان باكر انتقل قبل عامين إلى نادي العاصمة الفرنسية قادما من اياكس امستردام. وقد خاض في العام الماضي 40 مباراة تنافسية لكنه تحول إلى بديل في أغلب الأحوال بعد شفاء اللاعب خوان برنات.