ماليزيا تعين رئيسا جديدا لشركة بتروناس الوطنية للنفط

عينت الحكومة الماليزية، اليوم الإثنين، باقي صالح رئيسا لشركة "بتروناس" الوطنية للنفط.



وقال مكتب رئيس الوزراء إنه يأمل أن يعبر صالح بالشركة الماليزية الأعلى تصنيفا على قائمة فورتشن 500 خلال "فترة التحديات الجارية إلى مستوى أفضل".



وسوف يتولى صالح مهام منصبه في الأول من أغسطس، وكانت بتروناس قالت إنه يضطلع بدور رئيسي، بوصفه مديرا للشركة، في إقامة مشروع كبير للغاز الطبيعي المسال في كندا.



ويتولى صالح أيضا رئاسة مجلس إدارة شركة تليكوم ماليزيا، وكان قد عمل في الماضي في مجال إدارة زيت النخيل وهو من الموارد الطبيعية الرئيسية بماليزيا.



وسجلت بتروناس خسائر صافية بلغت 21 مليار رينجيت (5 مليارات دولار) العام الماضي، واستمرت الخسائر إلى 2021 بعدما قالت الشركة في أبريل إن النصف الأول من العام كان حافلا بالتحديات.



وتعد الشركة التي يوجد مقرها في برجي بتروناس، جزءا حيويا من الاقتصاد الماليزي.



وتراجعت أرباح الحكومة من بتروناس إلى 18 مليار رينجيت للسنة المالية 2020- 2021، أي ما يزيد قليلا عن نصف الـ24 مليار السابقة.