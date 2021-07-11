زعيم أغلبية النواب عن تغليظ عقوبات التحرش: خطوة تردع من يفكر في ارتكاب الجريمة

قال النائب المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن جريمة التحرش ظاهرة اجتماعية تنخر في المجتمع المصري، مؤكدًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تشهد الكثير من التعليقات التي وصفها بـ«السخيفة» في إطار التحرش الإلكتروني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور»، مساء الأحد، أن مباحث الإنترنت قادرة على تتبع الحسابات المزيفة بما يضع حدًا لهذه الظاهرة التي احتاجت الخطوة التي أقدم عليها مجلس النواب وهي تغليظ العقوبات.

وأشار إلى أن تغليظ العقوبات يعني ردع كل من تسول له نفسه أو يفكر في ارتكاب هذه الجريمة، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة موجودة في العالم أجمع لكنها قد تكون غريزة على مصر، وهو ما قاد إلى ضرورة تسريع التحركات لوضع حد لها.

وأوضح أن العقوبات السابقة كانت خفيفة وبها تهاون كبير ولا تناسب مثل هذه الجريمة، معتبرًا أن تغليظ العقوبات من قِبل مجلس النواب هو انتصار للنساء وإعلاء لقدر من وصفهن بـ«عظيمات مصر»، واستمرار لمسيرة الاهتمام بالمرأة في الفترة الماضية.

وأكد أن المرأة المصرية تعيش حاليًّا عصرها الذهبي سواء من خلال مشاركتها السياسية أو حمايتها المجتمعية، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبديًا سعادة الكبيرة بإضافة حصن أخلاقي جديد للمجتمع وصد محاولات غزوه.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم الأحد، على مشروع تعديل قانون بعض أحكام قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.

وتقضي التعديلات التي تقدم بها ممثل حزب الأغلبية، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي بتغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي من خلال زيادة مدة الحبس، وقيمة الغرامات.