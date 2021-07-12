أتلتيكو مدريد يضم الأرجنتيني دي بول من أودينيزي الإيطالي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم عن توصله إلى اتفاق مع أودينيزي الإيطالي لضم لاعبه الأرجنتيني رودريجو دي بول.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإسباني أن دي بول اجتاز الفحوصات الطبية ووقع على عقد يربطه بالفريق لمدة خمسة أعوام.

وأضاف أن دي بول لاعب وسط يتميز بالقوة والقدرة على تسجيل الأهداف أيضا.

وبدأ دي بول مسيرته الاحترافية عام 2013 مع فريق راسينج الأرجنتيني.

وبعدما قدم موسما رائعا في الأرجنتين، انتقل إلى أوروبا حيث لعب موسمين مع بلنسية الإسباني وشارك في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا.

وعاد دي بول بعد ذلك إلى بلاده عام 2016 حيث انضم لفريقه السابق راسينج، ولكن بعد خمسة أشهر عاد مجددا إلى أوروبا لينضم إلى صفوف أودينيزي في 2016.

وتألق دي بول مع أودينيزي، حيث كان يعتبر واحدا من أفضل لاعبي الدوري الإيطالي، بتسجيله 34 هدفا وتقديمه 36 تمريرة حاسمة في 184 مباراة.

وفي الموسم الماضي قدم أداء رائعا نجح خلاله في أن يكون ثاني أفضل اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في الدوري الإيطالي (عشر تمريرات حاسمة) كما أكمل 122 مراوغة من أصل 182 محاولة.

وتوج دي بول مع المنتخب الأرجنتيني أمس الأحد، بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية على نظيره البرازيلي 1 / صفر في البطولة التي أقيمت بالبرازيل.

وكان أتلتيكو مدريد قد توج بطلا للدوري الإسباني الموسم الماضي، ويستهل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة فريق سيلتا فيجو يوم 15 من أغسطس المقبل.