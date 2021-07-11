قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه سيتم الانتهاء من تركيب الواجهات الزجاجية بالكامل للأبراج بمدينة العلمين الجديدة بنهاية أغسطس، مشيرًا إلى افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الترفيهية خلال أسبوعين في العيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه تم الانتهاء من الكورنيش الذي يصل طوله إلى 7 كيلومترات بالإضافة إلى الانتهاء من كل الطرق بالكامل والخدمات، ذاكرًا انه سيكون متاح صلاة العيد بمسجد العلمين.

وأوضح أن الحي اللاتيني ومنطقة الكومباند التي تضم 100 فدان في مرحلة التشطيبات النهائية، مؤكدًا الالتزام بمواعيد وتوقيتات التسليم.

وعن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بسعر فائدة 3%، ذكر أن جميع الشروط الخاصة بها ستصدر عن البنك المركزي خلال أسبوعين، لافتًا إلى توافر وحدات سكنية في إطار هذه المبادرة وكذلك وحدات القطاع الخاص.

وأشار إلى توافر 100 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، و30 ألف شقة ضمن «سكن مصر» و«دار مصر»، إضافة إلى وحدات القطاع الخاص، مضيفًا أن الشروط للاستفادة من المبادرة ستكون مرتبطة بسقف دخل، وعدم استفادة المتقدم بدعم من قبل.

