مطالب برلمانية بالانتهاء من مجمع محاكم فارسكور وتوفير أماكن انتظار للمحامين والقضاة

طالب النائب محمودة مشعل، بتوفير أماكن انتظار للسيارات أمام محكمة فارسكور، بمحافظة دمياط، وكذلك سرعة الانتهاء من إنشاء مجمع محاكم فارسكور الذي من المنتظر أن يضم النيابة الإدارية ومحكمة الأسرة والشهر العقاري.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من مشعل، بشأن فتح ساحة الانتظار الخاصة بمحكمة فارسكور بمحافظة دمياط، وسرعة إنشاء مجمع محاكم بفارسكور ليضم النيابة الإدارية ومحكمة الأسرة والشهر العقاري.



وقال مشعل إن المحامين والمستشارين والقضاة لا يجدون أماكن للانتظار داخل المحكمة، وطالب بالسماح لهم بالانتظار داخل حرم المحكمة.



وعقب ممثل وزارة التخطيط، شعراوي عبد المنعم، موضحًا أن الوزارة ترتب أولوياتها عن طريق البوابة الإلكترونية والتي تسجل جميع طلباتها عن الطريق الإلكتروني، ويتم التعامل ماليا مع الطلبات وفقا للموازنة المتاحة، وإرجاء باقي الطلبات للعام الجديد، مضيفًا: "على وزارة العدل إعادة ترتيب طلباتها على البوابة الإلكترونية لوزارة التخطيط حتى يتم إدراج الطلبات التى تريد إدخالها للعام الحالي".



بينما علق المستشار حاتم وجيه، ممثل وزارة العدل، قائلًا إن هذا القرار لا يخص وزارة العدل فقط، والمحكمة تخضع لقوانين أمنية ويجب مراجعة الجهات المختصة بها، وسوف يتم النظر في هذا الأمر سريعً".



في الوقت نفسه.. أوضح أن إنشاء مجمع محاكم فارسكور تم إدراجه بالفعل في الخطة ولكن ليست خطة العام الحالي.