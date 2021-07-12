نائب عراقي يحذر من عمليات التزوير بمحافظة ديالي خلال الانتخابات المقبلة

حذر النائب عن محافظة ديالى، فرات التميمي، اليوم الاثنين، من "سيناريو خطير" يتمثل في زيادة عمليات التزوير بالمحافظة خلال الانتخابات المقبلة، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية ورادعة من الحكومة وأجهزتها التنفيذية لإيقاف استخدام المال السياسي والسلاح خارج إطار الدولة.

وقال التميمي في تصريحات خاصة لقناة السومرية نيوز، إن "هناك تخوفات كبيرة لدينا في محافظة ديالي نتيجة لانعدام التكافؤ بين المرشحين بسبب المال السياسي والسلاح خارج إطار الدولة واستخدام طرق الضغط على المواطنين والتي نخشى من خلالها في حال عدم إيجاد حل لها تكرار سيناريو انتخابات عام 2018 من تزوير وتوجيه للمواطنين على قوائم محددة ".

وأضاف: "ادعو الحكومة واللجنة العليا في مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أو تقليل أثر تلك الوسائل غير القانونية إضافة إلى حماية المراكز الانتخابية، لأنه دون ذلك فإننا سنخسر كل الجهود التي بذلت".