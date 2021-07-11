محافظ سوهاج: وزير القوى العاملة منح 60 فرصة عمل لذوي الهمم

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، زار اليوم، مركز التدريب المهني بحي الكوثر، مشيرًا إلى تنظيم فعالية هي الأولى من نوعها في سوهاج في مجال الفندقة الشاملة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وفندق هيلتون بالأقصر.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن وزير القوى العاملة أجرى لقاءً مع السيدة المكلفة من برنامج الأغذية العالمي، لتناول تدريب الشباب في هذا المجال بشكل راقي، خاصة مع تزايد الطلب عليه.

وأشار إلى لقاء الوزير مع مسؤولين ببرنامج الأغذية العالمي لبحث سبل التعاون الأخرى في هذا المجال، فضلًا عن لقائه ببعض من المتدربين في البرنامج، موضحًا أن اجتماعه مع الغرفة التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونواب المحافظة ورجال الأعمال كان مثمرًا للغاية.