 المفوضية الأوروبية تنتقد قانون البث المقترح في بولندا - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية تنتقد قانون البث المقترح في بولندا

بولندا
بولندا
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 7:23 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 7:23 م
قالت المفوضية الأوروبية إن حرية الصحافة ستتعرض للخطر في بولندا إذا تم تطبيق التعديل الجديد المقترح لقانون البث في البلاد.

وكتبت نائبة رئيسة المفوضية للقيم والشفافية فيرا جوروفا على تويتر اليوم الاثنين إن التعديل المخطط يمثل "إشارة أخرى مثيرة للقلق بشأن حرية الإعلام والتعددية في البلاد".

وقالت جوروفا إنه سيتم بشكل خاص مراقبة موقف قناة "تي في ان 24" التلفزيونية التي لم يتم تجديد رخصة عملها حتى الآن.

ويستهدف القانون الجديد، الذي اقترحه حزب القانون والعدالة الحاكم تغيير قواعد ملكية شبكات الإذاعة والتلفزيون الخاصة.

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