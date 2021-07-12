تباطؤ نمو ناتج الصناعات التحويلية في جنوب إفريقيا خلال مايو الماضي

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، أن الناتج الصناعي في البلاد نما بوتيرة أضعف في مايو.

ونما إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 35.3% على أساس سنوي في مايو، بعد ارتفاع بنسبة 88.1% في أبريل.

وجاءت أكبر المساهمات الإيجابية من قطاعات المركبات، وقطع الغيار والملحقات ومعدات النقل الأخرى، والحديد والصلب، والمنتجات المعدنية غير الحديدية، والمنتجات والآلات المعدنية، والأغذية والمشروبات، والخشب والمنتجات الخشبية، والورق، والنشر والطباعة.

وعلى أساس شهري، انخفض إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 2.6% في مايو، بعد انخفاض بنسبة 1.2% في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون يتوقعون نموا بنسبة 0.5% .

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 1.0%، بعد ارتفاع بنسبة 0.8% في الفترة السابقة.