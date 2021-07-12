 الاستخبارات اللبنانية تعتقل مواطنا لارتباطه بتنظيم داعش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاستخبارات اللبنانية تعتقل مواطنا لارتباطه بتنظيم داعش

داعش
داعش
د ب أ
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 6:16 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 6:16 م
أوقفت مخابرات الجيش اللبناني مواطناً لبنانياً في منطقة حنيدر–عكار شمال البلاد، لارتباطه بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الإثنين إنه "بتاريخ 12 / 7 / 2021،أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (أ. ي) في منطقة حنيدر - عكار لارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي، وانتمائه لخلية كفتون الإرهابية وتورطه في تهريب الأشخاص ما بين الحدود اللبنانية–السورية".

وبحسب البيان، فقد باشر القضاء المختص التحقيق مع الموقوف.

يذكر أن الجيش اللبناني كان قد حرر الجرود اللبنانية الشرقية من التنظيمات الإرهابية في نهاية أغسطس من العام 2017.

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