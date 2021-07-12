الكرملين: بوتين لا يعتزم إجراء مباحثات مع قادة دول أوبك بلس حاليا

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلادمير بوتين لا يعتزم إجراء مباحات مع قادة الدول الاعضاء في منظمة (أوبك بلس)، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ويذكر أن بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يناقشا قضية سوق النفط أثناء الاتصال الهاتفي بينهما الجمعة الماضي.

وقد تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم وسط قلق المستثمرين بشأن انتشار متحور "دلتا" في معظم مناطق العالم وتباطؤ وتيرة التطعيمات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 1.4% إلى 74.48 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسوية أغسطس بنسبة 1.4% إلى 73.49 دولار.