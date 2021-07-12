ماليزيا تخفض توقعاتها للنمو في ظل الأزمات التي تواجهها

قال وزير المالية الماليزي، تنكو ظفر التنكو عبدالعزيز، اليوم الاثنين، إن اقتصاد ماليزيا لن ينمو بنفس النسبة المتوقعة في السابق، حيث قال إن نموه بنسبة 4% أصبح هدفا أكثر واقعية من الهدف الذي حددته الحكومة في السابق بالنمو بنسبة تتراوح ما بين 6 و7%.

وقال لتلفزيون بلومبرج: "نقوم حاليا بمراجعة التوقعات".

وأظهرت البيانات الرسمية التي صدرت اليوم الاثنين انكماش النشاط الاقتصادي في مايو الماضي، عندما فرضت الحكومة إجراءات إغلاق ثالثة لمواجهة جائحة كورونا.

وانكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% على أساس شهري، وفقا لما ذكرته إدارة الإحصاء، في حين انخفضت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 2.5% والمبيعات الصناعية بنسبة 6%.

وقد انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.6 العام الماضي، وتم تسجيل معظم الانخفاض خلال فترة الإغلاق من مارس حتى مايو الماضيين. وواجه الانتعاش المتوقع هذا العام عراقيل بسبب فرض مجموعة ثانية من القيود في يناير الماضي لنحو شهر، وإجراءات إغلاق شاملة مؤخرا.

ويواجه رئيس الوزراء محيي الدين ياسين انتقادات على شبكة الإنترنت لطريقة تعامله مع الجائحة. وقد سحبت المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة، أكبر حزب في ائتلافه الحاكم دعمها لياسين، وطالبت باستقالته.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل أكثر من 8500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت الحكومة إنها لن تخفف القيود حتى تتراجع حالات الاصابة اليومية الجديدة إلى أقل من 4000 حالة.