قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن إجمالي معاشات شهر يوليو 20.5 مليار جنيه، موضحًا انه بنهاية العام المالي الجاري سيتم صرف 282 مليار جنيه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن وقف صرف المعاشات لم يحدث في الهيئة منذ أكثر من 8 أشهر، موضحًا أن التحول الرقمي للهيئة قضى على مسألة إقرار صاحب المعاش بنفسه على أنه لازال على قيد الحياة.



وأشار إلى التنسيق مع وزارة الصحة لتوريد حالات الوفيات لوقف المعاش الخاص بها، مضيفًا أن وقف المعاش قد يحدث نتيجة أخطاء في تسجيل الرقم القومي، والتي يتم تصحيحها فور رصدها.



وأوضح أن صرف المعاشات عن طريق الهاتف المحمول يبدأ أغسطس المقبل، مشيرًا إلى إطلاق البنك المركزي لمبادرة بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتسهيل صرف المعاشات، باستخدام التكنولوجية.





