وزير الداخلية الألماني يحظر مجموعة دارجين

أصدرت وزارة الداخلية الألمانية قرارا بحظر وحل مجموعة الدارجين بانديوس إم سى فيدريشن ويست سنترال «Bandidos MC Federation West Central» بأثر فوري.

ونشر وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، قرار الحظر اليوم الاثنين بالتنسيق مع وزراء الداخلية المحليين لولايات شمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا السفلى وهيسن وراينلاند-بفالتس.

وفي هذه الولايات الأربع وكذلك ولاية تورينجين، فتش ما يقرب من 1800 فرد شرطة منازل وشقق أعضاء مزعومين في المجموعة مطلع يوليو الجاري. وتم ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات ودراجات نارية ومبالغ نقدية كبيرة، من بين أشياء أخرى.

وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، فإن المجموعة، التي تتركز بشكل رئيسي في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، لا تهتم في المقام الأول بالركوب الجماعي للدراجات البخارية، كما تدعي لوائح المجموعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هدف المجموعة ومنظماتها الفرعية المحظورة الآن أيضا هو "السعي لتحقيق زيادة إقليمية ومالية في النفوذ بين أوساط الدارجين، وفرض مطالبات بذلك على نحو منتظم أيضا باستخدام العنف، خاصة ضد مجموعات دراجين أخرى في مجال نفوذها الإقليمي".