 ضبط شخص لاتهامه بإصدار شهادات جامعية مزورة في الجيزة - بوابة الشروق
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ضبط شخص لاتهامه بإصدار شهادات جامعية مزورة في الجيزة

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 6:46 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 6:46 م

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على شخص؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الجامعية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص مقيم بالجيزة؛ لاتهامه بإنشائه أكاديمية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجيزة ، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه في النصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية "مزورة" في مجالات مختلفة، زاعماً بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عُثر على مجموعة من الكارنيهات منسوبة للأكاديمية، وعدد من الكتب والملازم الدراسية خاصة بمواد تعليمية بالأكاديمية، ودفاتر تحصيل رسوم، وإيصالات استلام نقدية، ومجموعة من الملفات الخاصة بالطلاب.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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