 مصطفى بكري: حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب ولم تؤثر على حقوق الإنسان - بوابة الشروق
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مصطفى بكري: حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب ولم تؤثر على حقوق الإنسان

مصطفى بكري
مصطفى بكري
صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 2:17 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 2:17 م

قال النائب مصطفى بكري، "إن التطبيق العملي أثبت أن حالة مد الطوارئ تنحصر فقط في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب ولم يكن هناك تأثير سلبي على الحياة السياسية والعملية الديمقراطية في البلاد أو حقوق الإنسان، وهذا يؤكد بالفعل ونحن نواجه هذه التحديات لا نملك إلا دعم هذا القانون مرة أخرى".

وأضاف خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر: "نؤكد دعمنا لصانع القرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل التحديات التي تواجه البلاد وأولها سد النهضة هذه القضية أمن مائي وأمن قومي للشعب المصري كله".

وتابع بكري: "القضية ليست مياه وإنما قضية سياسية تهدف لضرب المشروع الوطني المصري، ندرك أن المؤامرة ليست هينة لكن القيادة السياسية تتعامل بحكمة وحرص على حقوقنا التي لا تقبل الجدل أو النفاش".

واستطرد "ندرك هذا التعنت الإثيوبي ضد الحقوق الوطنية المصرية ونؤكد أن صانع القرار يتخذ القرار السليم في الوقت المناسب".


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