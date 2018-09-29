اليابان تودع رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

ودعت اليابان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي هيمن على السياسة اليابانية لعقود، حيث تولى رئاسة الوزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان، واغتيل الجمعة الماضية.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" أن صفوفا طويلة من المواطنين، الذين يرتدون الملابس السوداء، وقد اختلطوا بآخرين في ملابس غير رسمية، تشكلت منذ الصباح خارج معبد زوجوج بوسط طوكيو، حيث أقيمت مراسم جنازة آبي.

وكان المئات تدفقوا على المعبد مساء أمس الاثنين من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على آبي، الذي توفى عن عمر يناهز 67 عاما. وأثار مقتله على يد رجل عاطل يحمل سلاحا محلي الصنع، صدمة في اليابان، حيث تعد جرائم الأسلحة النارية والعنف السياسي أمرين نادرين.

وضمت المراسم أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين والقادة السياسيين، فحسب.