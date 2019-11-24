تهديدات بالقنابل في ثلاث جامعات بولاية فيرجينيا الأمريكية

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تحقق الشرطة الأمريكية، في تلقي ثلاث جامعات في ولاية فيرجينيا، اليوم الثلاثاء، تهديدات بالقنابل.

وهذه الجامعة هي نورفولك وتايدويتر وريجنت، وفق شبكة "روسيا اليوم".

وتلقت جامعة ريجنت في البداية، تقارير عن تهديد بوجود قنبلة في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وعلى الفور، صدر أمر إخلاء لحرم الجامعة، واعتبارا من الساعة 1:30 مساء، قالت شرطة فيرجينيا بيتش إن التحقيق في الموقع انتهى وأن الجامعة عادت للعمل كالمعتاد.

أما جامعة Norfolk فلا يزال تفتيش عناصر الشرطة لحرم الجامعة مستمرا عقب تلقيها تهديدا.

كما تلقى مركز الطوارئ في الساعة 11:21 صباحا لكلية Tidewater، وقد تم إخلاء المدرسة وأجرت الشرطة وعناصر الإطفاء بحثا شاملا، ولم يتم العثور على أي قنابل.