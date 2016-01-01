 ليبيا: صالح واللافي يؤكدان ضرورة وجود حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الانتخابات - بوابة الشروق
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ليبيا: صالح واللافي يؤكدان ضرورة وجود حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الانتخابات

طرابلس (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 12:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 12:32 ص

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ونائب المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الإثنين، على ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة، قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، بالإضافة لمناقشة الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود، التي أثرت سلباً على حياة المواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور النائبين المبروك الخطابي، وأيمن سيف النصر، بحث كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، تمهيداً لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية، بغية الوصول إلى صيغة نهائية في أقرب وقت ممكن.

وأكد اللافي على ما جاء في مطالبة رئيس مجلس النواب بشأن التحقيق في أزمة الكهرباء، لأجل سرعة التخفيف من معاناة شعبنا.


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