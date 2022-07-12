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أفادت مراسلة قناة الغد في مدينة القامشلي، بأن مناطق في شمال وشرق سوريا تشهد منذ الصباح قصفا بطائرات روسية.

واستهدف الطيران الروسي الصواريخ محيط قريتي بلشون ومشون بجبل الزاوية جنوب إدلب، كما شن عددا من الغارات الجوية في محيط قرية مرعيان في جبل الزاوية.

وأضافت إن الغارات تزامنت مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في سماء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد.

وقالت إن طائرة مسيرة مجهولة الهوية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت دراجة نارية في ناحية جنديرس في مدينة عفرين السورية، مع أنباء عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح بليغة.

وأشارت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من القبض على 12 عنصرا من داعش في منطقة الحسكة والشدادي.

وأضافت منذ التهديدات التركية الأخيرة لسوريا نشطت خلايا تنظيم داعش في هذه المناطق، فقامت قوات سوريا بحملات لملاحقة خلايا داعش النشطة في تلك المناطق حيث تستغل الخلايا الظروف للقيام بعمليات عسكرية وتهريب عائلات من مخيم الهول.